VICENZA – Riduzione consumo di suolo, chiesto alla Regione il ricalcolo dei parametri

La giunta comunale ha approvato oggi una delibera relativa agli adempimenti previsti dalla legge regionale 14 del 2017 dedicata al contenimento di consumo di suolo.

Successivamente all’entrata in vigore della legge, gli uffici tecnici sono stati impegnati nella compilazione di schede propedeutiche all’individuazione delle quantità assegnate a ciascun Comune con lo scopo di arrivare nel 2050 ad un consumo di suolo pari a zero.

“A Vicenza erano stati assegnati 15,73 ettari, quantità insufficiente a soddisfare le previsioni urbanistiche attualmente inserite nel Piano degli Interventi – ha spiegato l’assessore al territorio Lucio Zoppello -. Ci siamo quindi attivati con la Regione Veneto, tramite l’assessore Corazzari e i dirigenti del settore, per modificare questo dato che risulta molto penalizzante per il Comune di Vicenza, ma anche per altri Comuni del Veneto. Il percorso avviato con la Regione culmina con l’adempimento cruciale odierno che vede il ricalcolo, da parte dell’ufficio, dei parametri permettendo così di aumentare la quantità di suolo “consumabile” fino a 48,45 ettari. Ora attendiamo che la Regione si esprima”.

“Dobbiamo considerare inoltre che nel prossimo futuro dovremo affrontare questi temi con un approccio ed una mentalità diversi che dovranno tenere conto di altre modalità di intervento sul territorio come la riqualificazione, la ristrutturazione e il riuso dell’esistente – ha proseguito Zoppello -. In futuro non potremo ritenere la potenzialità edificatoria assegnata ad una certa area come un diritto acquisito. Infine, prossimamente, adegueremo gli strumenti urbanistici portando a compimento l’iter in corso, tra cui quello della variante del piano degli interventi in itinere”.