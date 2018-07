VICENZA – Ridipingere l’asilo? Ci pensano insegnanti, bidelle ed Alpini

Hanno scartavetrato, stuccato e ridipinto i muri delle classi, sistemando anche l’ingresso e la segreteria della scuola dell’infanzia ” L.F.Tretti”, in via P. Calvi 31, nel quartiere di San Pio X. Sono tre insegnanti (Laura, Francesca e Catia), due ausiliarie (Fausta e Sebastiana) e alcuni Alpini del gruppo “G. Reolon” di San Pio X che da mercoledì 4 luglio ad oggi, 11 luglio, hanno eseguito alcuni lavori di manutenzione dell’edificio scolastico. A dicembre alcuni genitori avevano tinteggiato i bagni e i corridoi della scuola. “A nome dell’amministrazione comunale ringrazio i genitori, le insegnanti, le ausiliarie della scuola per il loro prezioso contributo nel prendersi cura di un bene della collettività – ha dichiarato l’assessore alla formazione Cristina Tolio –. Ci tengo a sottolineare che due insegnanti erano assunte fino al 30 giugno e un’altra abita a 35 chilometri da Vicenza. Il tempo stimato inizialmente per la sistemazione degli ambienti scolastici era di due giorni, ma poi, a causa di imprevisti, si è prolungato di una settimana. Il mio grazie va anche al gruppo Alpini“G. Reolon” di San Pio X, un punto di riferimento per il quartiere, sempre molto disponibile e attivo”.