VICENZA – Richiedenti asilo, Celebron: “Impedire la libera circolazione”

“Lo Stato ha perso il controllo di Campo Marzo e di molte altre zone della città. Va impedito ai richiedenti asilo di circolare liberamente”. Lo afferma Matteo Celebron, segretario cittadino della Lega, che commenta così il grave fatto di cronaca che ha visto i militari di pattuglia al parco cittadino obbligati a chiamare i rinforzi a causa di un’aggressione messa in atto da uomini di colore.“Da tempo – esordisce Celebron – denunciamo l’incapacità da parte di questa amministrazione di intervenire seriamente sul problema dei richiedenti asilo. I militari sono arrivati solo nell’ultimo periodo, quando invece noi della Lega lo chiedevamo da tempo, e nessuna decisione è stata impostata per bonificare Campo Marzo da chi oggi lo occupa e ne ha fatto un vero e proprio centro dello spaccio”. “È ormai normalità – continua il segretario leghista – vedere gruppi di africani che spacciano alla luce del sole, facendo diventare il parco cittadino terra di nessuno dove non esistono regole”. “È arrivato il tempo di cambiare questa città, facendo rispettare le semplici regole del buon vivere comune. È arrivato il momento della tolleranza zero, non quella a parole di Variati, ma quella fatta di fatti concreti. Per questo motivo – conclude Celebron – con la Lega al governo della città i richiedenti non saranno liberi di circolare, né in città, né tantomeno a Campo Marzo. A problemi seri si deve risponde con misure forti”.