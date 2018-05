VICENZA – Richiedente asilo con droga e il cellulare di una pescivendola di Chioggia

Intervento della polizia di Stato ieri mattina poco prima di mezzogiorno a Parco Fornaci. Una pattuglia delle volanti ha notato un giovane di colore accovacciato a terra mentre armeggiava con una zolla terreno. Quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo, il giovane ha tentato la fuga dirigendosi verso il vicino supermercato Interspar.

Una volta fermato ha tentato di opporre inutilmente resistenza spintonando gli agenti, sferrando calci e infine scagliando a terra un cellulare. Una volta bloccato è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane, contenente 28 grammi di marijuana. Privo documenti è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Si tratta di un gambiano di 23 anni, iniziali A.K., richiedente l’inserimento nel programma di protezione internazionale. E’ stato segnalato per uso personale di droga, ma poco dopo è stato denunciato per ricettazione. Il cellulare che aveva con sé apparteneva infatti ad una donna residente a Chioggia, che gestisce un’attività di ambulante (vendita pesce). La donna ha riferito che due giorni prima mentre stava lavorando in zona con il proprio camioncino, aveva subito il furto del cellulare. Poco prima un giovane individuo di colore le si era avvicinato chiedendo un bicchiere d’acqua. Distratta, aveva lasciato il cellulare in vista mentre cercava di aiutare il giovane.