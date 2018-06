VICENZA – Ricattava imprenditore: ex amante arrestata

I poliziotti della Squadra Mobile di Vicenza hanno arrestato Marie Dieng, cittadina senegalese di 27 anni, per estorsione aggravata.

L’indagine è partita dalla denuncia che un imprenditore ha presentato alla Questura di Vicenza, in quanto costretto dalla donna – con la quale aveva avuto una breve relazione – a versare ingenti somme di denaro in cambio del suo silenzio.

Esasperato dalle incessanti richieste di denaro, la vittima ha deciso quindi di rivolgersi alla Polizia di Stato che ha arrestato in flagranza di reato la cittadina senegalese mentre riceveva una nuova tranche di denaro dall’imprenditore.