VICENZA – Riattivato semaforo fra viale D’Alviano e via Manzoni

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Riattivato il semaforo tra viale D’Alviano e via Manzoni

La comunicazione arriva direttamente dal Comune di Vicenza. Fine dei disagi in viale D’Alviano dove il semaforo con via Manzoni era fuori uso da qualche giorno. Oggi pomeriggio il semaforo all’incrocio tra viale D’Alviano e via Manzoni, che nei giorni scorsi era stato interessato da un guasto, è stato riattivato.

L’ordinaria circolazione è stata, pertanto, ripristinata.