VICENZA – Riaprono le scuole d’infanzia, solo per i già iscritti

Le scuole dell’infanzia comunali riapriranno mercoledì 10 giugno e saranno a disposizione fino a fine mese dei bambini dai 3 ai 5 anni già iscritti nell’anno scolastico 2019-2020.

L’amministrazione comunale ha voluto garantire il servizio per rispondere alle esigenze delle famiglie che si trovano a dover conciliare la vita familiare e il lavoro proprio in questa fase di ripresa delle attività fuori casa successiva al lockdown.

Nei giorni scorsi le famiglie che già usufruiscono del servizio hanno ricevuto una lettera dal direttore del servizio istruzione con le informazioni relative all’iscrizione per il mese in corso, che dovrà avvenire entro sabato 6 giugno, inviando una mail a materne@comune.vicenza.it con allegata la domandacompilato.

Il servizio sarà garantito dalle 7.45 alle 13.30 e comprenderà la mensa il cui costo sarà a carico delle famiglie, come avviene solitamente.

Sarà garantita, inoltre, l’applicazione di tutte le misure per la sicurezza e la prevenzione come indicato nelle “Linee guida di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e la preadolescenza 0-17 anni” allegate all’ordinanza regionale del 29 maggio.

Queste ultime sono state inviate alle famiglie insieme alla lettera informativa ed inserite all’interno di un patto di responsabilità reciproca tra il Comune e la famiglia stessa (previsto dalla Regione) che dovrà essere sottoscritto nel momento dell’ammissione.

Nelle scuole dell’infanzia comunali è prevista la presenza di un insegnante ogni 5 bambini. Pertanto non sarà possibile accogliere tutti i bambini che hanno frequentato l’anno scolastico ma solo la metà circa di essi. Sono stati, quindi fissati dei criteri per determinare le priorità: nell’ordine verrà data la preferenza a bambini con disabilità che avranno personale dedicato, bambini frequentanti l’ultimo anno che a settembre inizieranno la scuola primaria, in ordine di età a partire dal più grande, e bambini con entrambi i genitori lavoratori al momento dell’iscrizione, in ordine di età a partire dal più grande.

Informazioni: 04442222143-2107.

SCARICA LA DOMANDA DI AMMISSIONE

https://www.comune.vicenza.it/fotonot/254773-domanda_ammissione.pdf

SCARICA IL PATTO DI RESPONSABILITA’

https://www.comune.vicenza.it/fotonot/254774-patto_responsabilita.pdf