VICENZA – Riapre l’Ufficio Immigrazione della Questura

A seguito delle indicazioni impartite dal Ministero dell’Interno, gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione riapriranno da lunedì 25 maggio osservando le seguenti modalità ed orari:

– Sarà sempre obbligatorio l’uso di mascherina per tutta l’utenza.

– Sarà necessario, prima di presentarsi all’Ufficio Immigrazione, fissare un appuntamento e rispettare l’orario di convocazione, al fine di evitare assembramenti e mantenere il necessario distanziamento.

– L’appuntamento dovrà essere fissato inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica immigrazione.vi@poliziadistato.it

– Per eventuali informazioni aggiuntive si potrà contattare l’utenza telefonica 0444337516 dalle ore 12,30 alle 13,30 (dal lunedì al venerdì). Gli orari per il ricevimento del pubblico (che, come detto, abbia già effettuato prenotazione) saranno i seguenti: Lunedì 08:30-12:30 Martedì 08:30-12:30 15:00-16:30 Mercoledì 08:30-12:30 Giovedì 08:30-12:30 15:00-16:30 Venerdì 08:30-12:30 Sabato chiuso Domenica chiuso

UFFICIO INFORMAZIONI Fino a giovedì 11 giugno 2020: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Da lunedì 15 giugno 2020 gli utenti dovranno inoltrare richieste di informazioni all’indirizzo mail immigrazione.vi@poliziadistato.it . I documenti relativi a: permesso di soggiorno cartaceo per motivi di famiglia limitatamente al primo rilascio ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 286/1998, motivi di famiglia ai sensi del Decreto Legislativo 30/2007, cure mediche per gravidanza e vacanza lavoro, dovranno essere inviati all’indirizzo mail immigrazione.vi@poliziadistato.it .

CONSEGNA PERMESSI DI SOGGIORNO ELETTRONICI: gli utenti verranno informati della data del ritiro tramite sms. Si potrà inoltre consultare il sito www.portaleimmigrazione.it – Area Riservata Stranieri inserendo le credenziali di accesso riportate sull’assicurata postale (user id e password).

CONSEGNA PERMESSI DI SOGGIORNO CARTACEI: venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

INTEGRAZIONI DOCUMENTALI Dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo immigrazione.vi@poliziadistato.it secondo il seguente schema: Oggetto: integrazione istanza n. Assicurata/n. Pratica Testo: nel testo dovranno essere specificati il cognome-nome-data di nascita-recapito telefonico Allegati: la documentazione richiesta, comprensiva della fotocopia della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90, dovrà essere inviata in un unico file in formato pdf.

DICHIARAZIONE DI PRESENZA (entro 8 gg. dalla data di ingresso in Italia) Le dichiarazioni di presenza dovranno essere richieste all’Ufficio Immigrazione mediante invio di PEC all’indirizzo immig.quest.vi@pecps.poliziadistato.it allegando la seguente documentazione: -modulo compilato (scaricabile dal sito della Questura); -art. 7 (dichiarazione di ospitalità) -passaporto (pagine con timbri); – assicurazione sanitaria. In caso di minori portare estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato.

Richiedenti il RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Le modalità di 1° richiesta Protezione Internazionale e reiterazione della domanda di asilo dovranno essere presentate unicamente tramite PEC al seguente indirizzo asilo.quest.vi@pecps.poliziadistato.it. La richiesta di appuntamento relativa alle seguenti tipologie di soggiorno: – Rinnovo di permesso di soggiorno motivi umanitari, protezione sussidiaria e per richiesta asilo; – Rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, protezione sussidiaria e per asilo politico riconosciuti a seguito di esito favorevole di ricorso; – Rilascio titoli di viaggio; – Rilascio del permesso di soggiorno a seguito di ricorso presso Tribunale Ordinario, Corte d’Appello e Suprema Corte di Cassazione; dovrà essere inviata al seguente indirizzo immigrazione.vi@poliziadistato.it. Le domande di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in lavoro/famiglia dovranno essere inviate tramite KIT postale presentando istanza presso “Sportello Amico” Poste Italiane muniti di passaporto. Il personale dell’Ufficio preposto provvederà a fissare un appuntamento rispondendo direttamente alla mail inviata dall’utente. Nei giorni di sabato e domenica l’ufficio resterà chiuso.