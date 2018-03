VICENZA – Resilienza urbana, il corso per rigenerare la città

Il settore Ambiente, energia e tutela del territorio del Comune di Vicenza organizza un ciclo di conferenze sul tema della resilienza urbana, nell’ambito dei progetti europei Epicuro Dg Echo e Life Veneto Adapt. Il primo evento in calendario è fissato per venerdì 23 marzo nel salone centrale di Palazzo Cordellina in contra’ Riale 12. Il programma prevede la registrazione dei partecipanti alle 9, cui seguirà il saluto delle autorità e gli interventi dei relatori, in particolare, Giovanna Brunelli di Epc srl, che presenterà il progetto Epicuro e l’attività di local training, Piero Pelizzaro, resilience manager di Milano, sulla partecipazione delle comunità nella riduzione del rischio, il ruolo della resilienza e l’esperienza del resilience manager nel Comune di Milano, e l’ingegnere Remigio Rancan sulla resilienza urbana come strategia di adattamento agli imprevisti. I lavori verranno chiusi alle 13 da un intervento di Danilo Guarti, dirigente del Comune di Vicenza. L’evento è gratuito, ma a numero limitato di partecipanti. L’iscrizione, on line, è obbligatoria,