VICENZA – Regali da tutta Italia per i bimbi degli ospedali vicentini

Centinaia di pacchi arrivati da tutta Italia nella sede di Team for children Vicenza Onlus per tutti i bambini ricoverati in ospedale a Vicenza, Bassano del Grappa e Santorso, dai più piccoli in su. “Creare per donare è un’iniziativa contagiosa, si potrebbe dire virale – commenta la presidente di Team for children Vicenza Onlus, Coralba Scarrico – ideata da L’angolo creativo, un team di donne, attive in tutta la Penisola, che confezionano un dono a propria scelta, il più delle volte fatto con le proprie mani, e lo corredano con un cuore rosso con un piccolo pensiero, il simbolo dell’iniziativa”. Un pacco che arriva da chissà dove, per fare del bene, per aiutare qualcuno senza pretendere nulla. È un’iniziativa davvero originale, che ha scelto e premiato l’attività di Team for children Vicenza Onlus. In questo periodo di festività pasquali questa iniziativa è davvero interessante e contagiosa, perciò è auspicabile che anche delle vicentine si lascino andare in uno slancio di solidarietà, realizzando dei doni appositamente per i più piccoli. “Si tratta di piccoli simboli, ma sono delle manifestazioni di affetto grandissime e da non sottovalutare – conclude la presidente Scarrico – perciò speriamo che di questi pacchi ne arrivino ancora tanti nella nostra sede, perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro e che, in giro per il Paese, ci sono tante persone che ci pensano ed a cui sta a cuore l’attività che svolgiamo ed i nostri bambini”. Per aderire all’iniziativa inviare il proprio dono a: Team for children Vicenza Onlus – c/o Ristorante I Gelosi – Via Aldo Moro, 75 – 36050 Quinto Vicentino.