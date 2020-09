VICENZA – Ragazze di Montecchio aggredite al parcheggio

Brutta avventura per due ragazze di Montecchio Maggiore che venerdì sera hanno passato la serata in città. Verso l’1 di notte stavano tornando alla loro auto parcheggiata al Park Verdi di Campo Marzo quando sono state avvicinate da dietro da un individuo, probabile tossicodipendente, che ha tentato di strappare la borsa a una di loro, 26enne.

La giovane ha reagito trattenendo la borsa e l’uomo ha tentato in tutti i modi di strappargliela facendola anche cadere per terra, ma fortunatamente non procurandogli ferite. L’uomo si è poi dileguato dopo aver tentato di portare via la borsa continuando a strattonare la giovane vittima, anche perché l’amica ha iniziato ad urlare. Alla fine le due ragazze sono andate sotto choc dal guardiano del parcheggio che le ha calmate. Hanno in seguito sporto denuncia ai carabinieri