VICENZA – Quest’anno in piazza il Capodanno è…Magika 2019

Quest’anno a Vicenza il Capodanno in piazza dei Signori si festeggia fin dalle 16 del pomeriggio. L’iniziativa del 31 dicembre, clou delle manifestazioni natalizie promosse dal Comune di Vicenza, sarà infatti una maratona a ingresso libero in cui tutte le generazioni, dai bimbi, ai giovani, agli adulti, troveranno la proposta giusta per festeggiare in allegria e serenità l’arrivo dell’anno nuovo.

Il programma della manifestazione è stato presentato ieri mattina a Palazzo Trissino dal sindaco Francesco Rucco, dall’assessore alle attività produttive Silvio Giovine e da Fabio Facchini di Vgest, curatore del progetto artistico realizzato per conto di Confcommercio, con il sostegno di Funny Group, Benza, Stereocittà e Fondazione TCVI.

“Stiamo proseguendo – ha dichiarato il sindaco Rucco – il viaggio ideale delle iniziative organizzate in città per allietare le feste natalizie: tanti eventi nel centro storico e nei quartieri, che culminano nella festa più attesa, che sarà proposta in piazza dei Signori per il capodanno. Siamo certi di offrire una proposta di livello, non solo per il 31, ma anche nel complesso per tutte le feste: lo dimostra l’apprezzamento dei commercianti, che ci hanno sostenuto in maniera superiore rispetto al passato, ma anche per quanto riguarda le luminarie, apprezzate su scala regionale”.

“La nostra amministrazione, pur in carica da pochi mesi – ha evidenziato l’assessore Giovine -, è in grado di offrire un programma ricco di novità. Innanzitutto affidiamo l’organizzazione dell’evento ad un operatore del territorio, leader del settore, che ci ha colpito per l’offerta artistica proposta: suggestiva e in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le età. L’altra novità più importante di questa edizione infatti è che cominceremo la festa già nel pomeriggio, con musica e animazione per famiglie con bimbi piccoli. Poi spazio all’aperitivo e infine gran finale a partire dalle 10 per terminare alle 2 di notte”.

“Per le iniziative legate al Natale in città, abbiamo raccolto dai commercianti 60 mila euro – ha annunciato l’assessore -, che messi a confronto ai 40 mila euro raccolti l’anno scorso, stanno a dimostrare la condivisione e la particolare fiducia riposta in questa amministrazione comunale, che del resto è stata in grado di mettere assieme un programma comprensivo di luminarie, mercatini natalizi, pista di pattinaggio in piazza Biade e festa di capodanno”.

Facchini di Vgest ha infine sottolineato di operare a Vicenza da 20 anni, ma di non aver mai organizzato il capodanno in città, aggiungendo che non sarà come per altri un trampolino di lancio, ma un traguardo da festeggiare nel proprio territorio per i 20 anni di attività, nella piazza più bella e più importante.

La lunghissima festa di piazza dei Signori per il 31 dicembre – che costerà in tutto 15 mila euro – prenderà quindi il via alle 16 quando, di fronte alla pista di ghiaccio, aprirà i battenti una vera e propria baita di montagna, dove le famiglie con bambini potranno assaporare cioccolata o the caldo, mentre all’aperto saranno proposti ai più piccoli giochi e animazioni al ritmo delle più famose hit “bimbodance”.

Alle 18 il cuore della festa si sposterà al centro di piazza dei Signori, dove sarà allestito un grande bar all’aperto a disposizione di tutti coloro che, prima di andare a cena, non vorranno perdersi l’ultimo aperitivo dell’anno di fronte alla Basilica palladiana e sotto la più suggestiva e fotografata delle cascate di luci natalizie.

Alle 22, infine, prenderà il via “Magika”, la serata rigorosamente dance animata da performer, dj e ballerine dal grande palco allestito a fianco dell’albero di Natale, dove si alterneranno Aryfashion, vocalist del Motorshow, Thorn, performer tra i più apprezzati a livello italiano, e i deejay Andrea Bozzi, Gianni B, Giulio Palm Beach e Favaretto.

E dopo il countdown collettivo di mezzanotte, ancora tanta musica, balli e spettacoli fino alle 2 del primo giorno dell’anno.