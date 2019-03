VICENZA – Quattro parchi chiusi per diserbo

Parco Querini, Giardino Salvi, parchi di villa Guiccioli e di villa Tacchi chiusi per diserbo l’1 e 2 aprile

Parco Querini, Giardino Salvi e i parchi di villa Guiccioli e di villa Tacchi saranno interessati da un intervento di diserbo chimico lunedì 1 e martedì 2 aprile e pertanto rimarranno chiusi al pubblico in entrambe le giornate.

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza, che sorge all’interno del parco di Villa Guiccioli, non sarà visitabile martedì 2 aprile.

Il diserbo interesserà anche il parco di villa Tacchi; la segreteria della circoscrizione e l’anagrafe decentrata saranno comunque sempre accessibili dall’ingresso laterale a fianco del supermercato. Il parco, invece, non potrà essere utilizzato.

In caso di maltempo l’intervento (e le chiusure), che sarà eseguito da Aim Amcps, sarà posticipato all’8 e 9 aprile.