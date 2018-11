VICENZA – Quasi un milione di euro per le scuole: ecco gli interventi

Importante serie di interventi in diverse scuole. Ammonta a 900 mila euro l’importo complessivo dei progetti definitivi approvati ieri dalla giunta a favore di alcuni edifici scolastici comunali. Interessate Scamozzi, Mafferi, Ambrosoli, Mainardi, Magrini, Arnaldi, De Amicis e Pertile

A partire dalle scuole secondarie di primo grado Scamozzi di via Einaudi e Ambrosoli di via Bellini, dove, rispettivamente per 65 mila euro e 60 mila, verranno rifatti i servizi igienici.

“I bagni di queste due scuole sono delle autentiche emergenze – afferma l’assessore alla formazione Cristina Tolio -. Li ho visti personalmente e ritengo necessario riqualificarli al più presto per ridare dignità agli studenti che li usano”.

Via dunque le turche: al loro posto il progetto prevede l’installazione di vasi in vetroresina, ma anche la sostituzione degli altri sanitari. Prima ancora verranno demoliti e realizzati nuovi massetti, e rifatti gli impianti termoidraulici ed elettrici, le pavimentazioni, i rivestimenti ceramici verticali. Alla fine si otterranno tre wc per ciascuno dei due blocchi al piano primo della Scamozzi, mentre alla Ambrosoli tre wc per il blocco nord e due per il blocco a sud dell’edificio, tutti separati tra loro da pareti in laminato anziché in muratura, perché più funzionali e pratiche.

Alle scuole secondarie di primo grado Barolini di via Palemone e Maffei di contra’ santa Caterina è invece in programma la sostituzione degli infissi per 290 mila euro nella prima e 285 mila euro nella seconda.

“È un intervento di riqualificazione energetica – spiega l’assessore alle infrastrutture con delega ai lavori pubblici Claudio Cicero – utile ad abbattere la dispersione del calore e quindi anche a risparmiare sulle spese di riscaldamento”.

“Inoltre – aggiunge Tolio – si tratta di serramenti talmente vecchi e datati che la questione è anche di sicurezza, al punto che basta un piccione per sfondare i vetri, come è accaduto alla Maffei pochi giorni fa”.

Infine i servoscala: una delibera dell’importo complessivo di 200 mila euro approva il progetto definitivo per la sostituzione degli impianti per disabili installati in alcuni edifici scolastici, dal momento che quelli esistenti risalgono agli inizi degli anni ‘90, risultando obsoleti e non più sicuri ed affidabili. Le scuole interessate sono le secondarie Scamozzi, Ambrosoli e Mainardi, oltre alle primarie Magrini, Arnaldi, De Amicis e Pertile. In quest’ultima si tratterà in realtà di una realizzazione ex novo. Alla materna san Francesco di via Turra infine verrà costruita una rampa per disabili in calcestruzzo.

“Appena avremo individuato le ditte cui affidare i lavori – spiega Cicero – andremo a capire in quali scuole si può cominciare subito a lavorare, perché con l’anno scolastico in corso va tenuto conto non solo dell’occupazione delle aule da parte degli studenti, ma anche del disturbo alle lezioni che i rumori del lavori possono arrecare. Per questo motivo dall’anno prossimo ci organizzeremo in modo tale che i mutui vengano ottenuti entro marzo-aprile, così da poter eseguire i lavori in estate, a scuole chiuse”.

“Intanto il mio tour negli edifici scolastici comunali continua – fa sapere l’assessore Tolio – ed è più lungo del previsto perché ci vuole tempo per vedere, per parlarsi e per trovare un accordo sulle priorità di intervento. Ogni dirigente tiene alle sue scuole, ma attualmente possiamo intervenire solo sulle priorità fra le priorità”.

Nel corso della seduta di giunta di ieri è stato inoltre approvato il progetto definitivo – il costo è sostenuto dalla Fondazione Teatro – del valore di 50 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione del nuovo Teatro comunale Città di Vicenza, in particolare di sostituzione di alcune luci segnapasso della sala principale e della sala Ridotto, oltre che all’installazione di un addolcitore a servizio degli impianti termomeccanici.