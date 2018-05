VICENZA – Quasi 1.000 persone a teatro con Giacobazzi per Team for children (VIDEO)

Era sold out da giorni ed è stato un successo clamoroso lo spettacolo “Io ci sarò” con Giuseppe Giacobazzi al Teatro comunale di Vicenza lunedì sera, organizzato da Team for children Vicenza Onlus, con il patrocinio del Comune di Vicenza ed il contributo di Huber Group, grazie a Banca Mediolanum di Montecchio Maggiore, Ristorante Dai Gelosi e Radio Vicenza. Il comico romagnolo, fiore all’occhiello di Zelig, dopo 65 repliche, con l’entusiasmo della prima ha presentato al nutrito pubblico il proprio impegno: “Il nostro è un lavoro fatto anche di viaggi e durante i viaggi ti trovi inevitabilmente a pensare. Quando pensi, pensi a te ed a quello che stai vivendo, a quello che hai vissuto ed a quello che potrà essere il tuo futuro. Oggi mi rendo conto di essere un genitore di 53 anni con una figlia di tre, quindi mi sono ritrovato a pensare: riuscirò a vedere i miei nipoti e nel caso li riesca a vedere a rapportarmi come fa un nonno, quindi a viziarli, a giocare con loro, a parlarci e raccontargli delle storie, cercando di dare consigli che non verranno sicuramente ascoltati, a spiegargli anche questo buffo movimento di sentimenti che è la vita”. Un artista, un comico, che va ben al di la della risata fine a se stessa, ma stimola chi partecipa ai suoi spettacoli a non essere un semplice spettatore, ma ad immedesimarsi in un percorso di vita. “La vita, la mia vita, per come l’ho vissuta, per dove l’ho vissuta, per gli anni che l’ho vissuta, per chi l’ha vissuta con me. Insomma – ha aggiunto Giacobazzi – poter riuscire a comunicare a due generazioni interposte, che poi, di solito, dovrebbe essere il mestiere dei nonni con i nipoti. Questo mi ha portato a creare un ponte con lo spettacolo precedente, praticamente ricominciando da dove abbiamo finito, ma con una domanda in più. Per immaginarmi di poter parlare ai miei nipoti, penso sia fondamentale adeguarmi ai tempi, o perlomeno provare ad usare, se non il loro linguaggio le loro tecnologie, cosciente che domani saranno vecchie. Quindi, ho pensato di lasciare un “videomessaggio” che possa spiegare ed eventualmente interagire con i miei possibili futuri nipoti. E per farlo, l’unico modo che conosco, è farlo davanti ad un pubblico”. Entusiasta la presidente di Team for children Vicenza Onlus ringrazia tutti i partecipanti all’evento ed anche coloro che, purtroppo, hanno dovuto rinunciare in quanto non c’erano più inviti: “si ripete una collaborazione di successo, con la nuova edizione dello spettacolo di Giacobazzi, grazie ad un artista che fa divertire e riflettere, anche grazie alla sua grande umanità”.