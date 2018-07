VICENZA – Quarto appuntamento della rassegna “Vicenza Salotti Urbani 5”

Tutti lo cercano e lo vogliono, a qualsiasi prezzo. È l’amore, uno degli stati emotivi più sconcertanti e, al contempo, più naturali che attraversano la vita di un essere umano. Ed è proprio sulla natura terribile e insondabile delle passioni d’amore, intreccio complicato che comprende felicità e disperazione, in un continuo alternarsi di illusione e delusione, che ruota il prossimo appuntamento di “Vicenza Salotti Urbani 5”. Nello splendido giardino interno di Palazzo Brusarosco Zaccaria, sede della prestigiosa Biblioteca Internazionale La Vigna (Contrà Porta S. Croce, 3), stasera alle ore 21 andrà in scena “VOI NON SAPETE COS’È L’AMORE – la necessità di dire quello che non si può dire” con Anna Zago, Nautilus Cantiere Teatrale e la band “Diverac”. Lo spettacolo, quarto di un ciclo di appuntamenti volti a (ri)scoprire le bellezze artistiche della città attraverso intensi e raffinati reading teatrali, si inserisce all’interno del programma generale “L’Estate a Vicenza 2018”, un progetto del Comune di Vicenza sostenuto dal Gruppo AIM e realizzato in collaborazione con Theama Teatro, Stivalaccio Teatro, La Piccionaia e Ensemble Vicenza Teatro. La parola parlata e cantata, il linguaggio delle passioni e dei sentimenti, masticati, divorati, assimilati, e poi restituiti in una forma nuova. I tormenti d’amore, le notti insonni, gli antichi ricordi, tutto è poesia. In preda a impulsi irrefrenabili, sommersi nel tumulto di una sconfinata marea di sensazioni, uno spettacolo che si addentra nel profondo dell’amore, sentimento che ci eleva al di sopra di ogni cosa oppure ci distrugge.