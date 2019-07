VICENZA – QUANDO I CENTRI ESTIVI SONO DAVVERO SPECIALI

A Vicenza per la prima volta dei centri estivi speciali. Ce ne parla Monica Rigotti di Mind the Kids che ringrazia di cuore i genitori che si sono attivati per la ricerca di sponsor, l’associazione Soroptimist di Vicenza, l’ associazione SPG47 IL MONDO DI SOFIA, l’ ULSS8 Berica per l’autorizzazione degli OSS, il gruppo calcistico dell’ULSS8, l’azienda Zangani, l’associazione ANGSA VENETO e tutti gli educatori della cooperativa e professionisti che hanno collaborato nella realizzazione dei laboratori (OUTisMORE)