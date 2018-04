VICENZA – Protezione civile, esercitazione al buio a Posina

Anche il Gruppo comunale di protezione civile ha partecipato all’esercitazione “al buio” che si è svolta nei giorni scorsi a Posina. Lo scenario era quello di un sisma di magnitudo 5 con epicentro in passo Xomo e ripercussioni nel territorio di Posina, simile nella conformazione morfologica alle zone del centro Italia interessate dal terremoto nel recente passato. L’evento calamitoso è stato annunciato ai volontari solo 36 ore prima. La scelta organizzativa è stata finalizzata alla valutazione della reale prontezza operativa del gruppo in caso di emergenza. Hanno aderito alla chiamata dieci volontari e due funzionari dell’ufficio protezione civile, questi ultimi in qualità di osservatori. Il campo base è stato allestito in contrà Collo e le contrade coinvolte sono state Fuccenecco, Telder, Balan, Paoli e Leparo. Gli interventi hanno riguardato principalmente azioni a supporto della popolazione locale e il ripristino delle vie di comunicazione a seguito di frane e caduta di alberi. Hanno testato la loro capacità operativa le squadre specializzate nell’uso della motosega e nella guida in condizioni estreme di veicoli fuoristrada, ed i volontari addetti all’allestimento di un campo base. Una squadra si è spinta a piedi a quota 1.200 metri per verificare lo stato di salute degli occupanti una malga isolata. L’esercitazione si è conclusa con successo, evidenziando i punti di forza e le strategie del Gruppo comunale per migliorare l’efficienza della risposta alle emergenze.