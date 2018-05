VICENZA – Protezione civile, a scuola di “navigazione” per le emergenze

Una dozzina di volontari del Gruppo comunale di protezione civile del Comune di Vicenza ha da poco concluso un corso sulle norme di comportamento e sulla sicurezza per la navigazione fluviale e lacustre, acquisendo così abilità fondamentali per interventi in fiumi e laghi durante le emergenze o per il monitoraggio degli argini. Nello specifico, due lezioni di teoria e una di pratica sul Bacchiglione, all’altezza dei ponti di Debba, per un totale di 12 ore, hanno permesso agli operatori di apprendere le fondamentali nozioni sui dispositivi di sicurezza a bordo, sulla segnaletica, sulle precedenze nella navigazione e sulle tecniche per garantire la stabilità della barca. I volontari hanno inoltre appreso sul campo il varo e l’alaggio dell’imbarcazione, nonché le principali manovre, quali l’approdo ed il recupero dell’uomo a mare. In diverse occasioni infatti il Gruppo è stato chiamato ad intervenire con il natante in dotazione per attività di soccorso o di supporto ad altri reparti, come ad esempio per il recupero di persone impossibilitate a lasciare la propria abitazione durante l’alluvione del 2010 o come supporto alla Marina Militare durante il recupero di ordigni bellici dal fondo del Lago di Garda. Organizzato dall’ufficio protezione civile del Comune e tenuto dalla scuola nautica “Vela Maestra” di Vicenza, il corso ha dunque indirizzato i volontari ad un uso consapevole e sicuro del natante.