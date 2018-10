VICENZA – Prostituta rapinava i clienti con il complice sotto al letto: arrestata

E’ stata arrestata ieri mattina una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, Maria Brindusa, 29 anni, rumena. La Brindusa, prostituta senza fissa dimora e già espulsa dall’Italia in precedenza, non ha rispettato l’obbligo di firma ed è stata quindi prima intercettata e poi arrestata, mentre si trovava presso l’ex Sartori Motors di Ponte Alto. La donna è stata condannata per un episodio avvenuto nel 2013 e denunciato da un suo cliente, che ha poi permesso alle forze dell’ordine di identificare il metodo che la prostituta usava con molti dei suoi clienti per derubarli. Mentre la donna si prostituiva con il cliente del momento, un complice, nascosto sotto al letto, con una mano e senza farsi notare derubava il cliente dei suoi soldi o averi, spesso lasciati sul comodino o sul pavimento. Nel 2013 un suo cliente si era accorto del furto e l’aveva denunciata. Ora la donna dovrà scontare 6 mesi di carcere.