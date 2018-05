VICENZA – Prostituta deruba cliente dell’Alto Vicentino

Aveva avvicinato una prostituta e si era poi appartato consumando il rapporto, salvo poi accorgersi di essere stato derubato. E’ accaduto a un vicentino di 62 anni residente a Fara Vicentino, nella notte fra domenica e lunedì attorno a mezzanotte e mezza. L’uomo aveva caricato in auto la donna in viale San Lazzaro e si era poi appartato in via Rattazzi (sempre in zona San Lazzaro a Vicenza). Nei momenti di passione non si è accorto che la donna gli aveva sfilato un tablet appoggiato nel sedile dell’auto.

Quando la prostituta è scesa dall’auto si è accorto del furto e l’ha cercata. Ritrovata al lavoro poco dopo, l’ha ri-avvicinata intimandole di riconsegnargli il tablet ma la donna si è rifiutata e si è allontanata velocemente. Al cliente derubato non è rimasto che chiamare la polizia e descrivere la prostituta. Una donna con accento dell’Est Europeo, pelle olivastra, capelli castani raccolti e 170 cm circa di altezza