VICENZA – Proposta anti-fumo dei consiglieri Pupillo e Selmo al sindaco Rucco

“Il fumo passivo fa male, lo dicono proprio tutti gli studi scientifici oltre che le statistiche mediche e gli indici di mortalità più aggiornati. A tal proposito – dichiarano i Consiglieri comunali di “Da Adesso in Poi” Sandro Pupillo e Giovanni Selmo – abbiamo pensato di sottoporre al Sindaco Rucco, quale responsabile dell’igiene e della sanità pubblica, una mozione per estendere i divieti di fumo a luoghi esterni, dove si ritrovano anche bambini, donne in gravidanza e anziani”.

La mortalità correlata all’uso di tabacco non è diminuita, anzi è aumentata, così come sta ritornando “di moda” il fumo nelle fasce più giovani della popolazione. Tutto conferma che le azioni di educazione sanitaria e prevenzione intraprese non sono sufficienti e che vanno rinforzate da una parte con misure coercitive e restrittive e dall’altra promuovendo, assieme all’azienda ULSS 8 Berica, campagne di informazione nelle scuole di ogni ordine e nei luoghi di lavoro sui pericoli dell’uso del tabacco per sé e per gli altri.

La mozione chiede anche – concludono Selmo e Pupillo – una azione di sollecitazione e sensibilizzazione sul fatto che i mozziconi delle sigarette usualmente abbandonati su strade, parchi pubblici, ristoranti e bar all’aperto siano difficilmente biodegradabili e quindi causa di un persistente e continuo inquinamento ambientale.