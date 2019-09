Vicenza pronta per la sfida del Villaggio Coldiretti #stocoicontadini a Bologna

Vicenza è pronta. L’arca di Noè dell’agricoltura italiana con mucche, cavalli, asini, pecore, capre, galline, oche, ma anche piante e specialità a rischio di estinzione per effetto dei cambiamenti climatici saranno protagonisti del terzo sciopero mondiale per il clima al Villaggio contadino della Coldiretti di Bologna, in uno spazio di 50mila metri quadrati nel cuore nella food valley italiana, dove si realizza oltre un terzo della produzione agricola nazionale e nascono le eccellenze del made in Italy alimentare minacciate dal surriscaldamento.

Nel centro città, da Piazza dell’Otto Agosto al Parco della Montagnola, fino a Piazza XX Settembre, a partire dalle 9 di venerdì 27 settembre, accorreranno decine di migliaia di agricoltori con molti giovani da tutte le regioni insieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini. E Vicenza sarà presente con una nutrita delegazione, già pronta ed emozionata all’idea di poter partecipare a questo grande evento.

Un intero settore sarà dedicato alla pet therapy, con il primo giardino terapeutico-sensoriale, gli orti con i tutor ed il “Villaggio delle idee” con i giovani imprenditori agricoli che fanno innovazione nel Paese. Per la prima volta si potrà andare a scuola dagli agrichef per imparare a cucinare i piatti della nonna e le ricette salva clima, degustare olio extravergine, vini e birra agricola.

Ci saranno le lezioni di agro cosmesi con i trucchi di bellezza naturale, non mancherà la possibilità di mangiare, in modalità street food, i piatti preparati dai cuochi contadini, con alimenti Dop, molto green all’insegna del plastic-free, con evidenza al biologico e rigorosamente italiani al 100%. Con soli 5 euro si potrà vivere una vera esperienza gourmet.

La provincia di Vicenza sarà degnamente rappresentata da due aziende agricole: la fattoria sociale e bio “La Pachamama” di Marostica, che porterà a Bologna l’esclusiva Farina di mais marano, antica varietà di mais da polenta non ibrido, le gallette di mais Marano, cui si aggiungono trasformati vegetali come friarielli in agrodolce e confettura di cipolle. Inoltre, sarà presente l’azienda agricola Nuova Colombara di Pojana Maggiore con gli straordinari succhi e nettari di frutta. Tra i prodotti il succo di melograno ottenuto dalla spremitura a freddo dei soli arili separati dalla buccia. Solo da frutti coltivati nei terreni vicentini, con particolare attenzione alle buone pratiche agricole ed al risparmio idrico.