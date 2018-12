Vicenza prima in Italia per acquisizioni di cittadinanza italiana

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Fra gli indici diffusi da Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle città italiane nel 2018 emergono alcuni dati interessanti. Vicenza nella classifica generale si posizione al 17° posto.

Balza all’occhio però un primato, quello delle concessioni di cittadinanza, nel quale Vicenza è prima in assoluto davanti ad Aosta, Brescia, Bergamo, Lecco, Pistoia, Bolzano e Sondrio. In sostanza Vicenza è la città nella quale gli immigrati degli scorsi anni, in numero maggiore diventano cittadini italiani.