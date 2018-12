VICENZA – Prima auto elettrica per la Polizia Locale

Rucco: “Da domani in ztl per favorire gli spostamenti veloci delle pattuglie”

Il parco veicoli della polizia locale di Vicenza si è arricchito di una nuova auto, interamente elettrica, destinata ad essere impiegata in particolare nei servizi di pattuglia in centro storico.

“Sarà operativa da domani in centro storico – ha annunciato il sindaco Francesco Rucco, nel corso della presentazione nel cortile di Palazzo Trissino, affiancato dall’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero e dal comandante della polizia locale Cristiano Rosini -. Nella zona a traffico limitato consente ai vigili di controllare il territorio in maniera più veloce e rapida in caso di interventi. In questo modo favoriamo inoltre la mobilità alternativa, quella elettrica nella fattispecie, in un periodo che ci vede peraltro impegnati nella lotta allo smog. Non solo comunque la polizia locale, ma anche per gli altri servizi comunali valuteremo il passaggio via via all’elettrico”.

“Il futuro dei veicoli è elettrico – ha aggiunto Claudio Cicero -. Non a caso stiamo lavorando per dotare la polizia locale anche di moto elettriche, dopo i test già compiuti in occasione di Citemos, il festival ‘Città della tecnologia per la mobilità sostenibile’ dello scorso ottobre, e di biciclette a pedalata assistita per spostamenti più veloci soprattutto nei parchi, d’estate. Dobbiamo però fare i conti con le risorse a disposizione. Per questo sarà fondamentale andare alla ricerca di incentivi”.

La nuova auto della polizia locale è una Citroen C-Zero, cinque porte e quattro posti omologati, che il Comune di Vicenza ha acquistato mediante trattativa diretta sulla piattaforma Mepa di Consip.

Lunga 3,48 metri e larga 1,475, l’auto è dotata di cambio automatico e dei dispositivi previsti dalla normativa regionale in materia di veicoli di servizio per gli usi di polizia locale. È realizzata in livrea di istituto (blu lord), con barra luminosa, collegamenti radio di servizio e cavo domestico di ricarica. È dotata di batterie agli ioni di litio, può raggiungere la velocità massima di 130 chilometri orari e ha un’autonomia di percorrenza di 150 chilometri orari su percorso urbano ed una potenza del motore di 49 kw – 67 cv.

L’auto è dotata, infine, di garanzia quinquennale o fino a raggiungimento di 100.000 chilometri di percorrenza, ed è fornita della manutenzione ordinaria e di assistenza stradale per analogo periodo.

Il costo complessivo, chiavi in mano, compresi gli allestimenti, l’immatricolazione, il trasporto e la consegna è di 28.548 iva compresa.