VICENZA – Previsioni meteo dopo il maltempo. Grandine, vento e danni domenica sera

Maltempo domenica sera nel Vicentino. La città e la provincia sono state interessate da forti raffiche di vento, abbondanti piogge e grandine. Decine le telefonate alla centrale operativa di vigili del fuoco di Vicenza e delle sedi provinciali. Alcune per la presenza di alberi caduti sulla sede stradale. Interessate particolarmente la città, Costabissara, Montecchio Precalcino, Marano e la Valle dell’Agno

Ecco le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni a cura dell’Arpav.

Una saccatura con aria fresca giunge dall’Atlantico sull’Europa, ove matura in un significativo nucleo depressionario destinato poi gradualmente a colmarsi; sul Veneto ne consegue una situazione instabile soprattutto tra domenica e lunedì, quando sono più probabili rovesci e temporali, seguiti da un temporaneo raffreddamento fino a mercoledì mattina e da varie fasi nuvolose.

Tempo previsto

lunedì 14. Cielo in prevalenza da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, ma con schiarite che saranno via via più significative a partire dalla mattinata e dalle zone sud-occidentali.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%), comunque maggiore fino al mattino tra pianura e Prealpi, in diminuzione a partire dalle zone meridionali; si tratterà di fenomeni nelle prime ore diffusi e poi da sparsi a locali in diradamento da sud, anche a carattere di rovescio o temporale; il limite delle nevicate si abbasserà, localmente fino a quote dell’ordine dei 2000 m; non si escludono locali fenomeni intensi sulle zone pianeggianti e prealpine; possibili quantitativi localmente consistenti su Prealpi e pianura centro-settentrionale.

Temperature. Prevarrà un calo.

Venti. In quota perlopiù moderati dai quadranti sud-orientali, in qualche momento anche tesi fino alla mattinata, comunque tendenti a divenire deboli a fine giornata; nelle valli, in prevalenza deboli di direzione variabile; altrove a tratti deboli e a tratti moderati, occasionalmente anche tesi sulla costa, con direzione prevalente nelle prime ore da nord-est e poi dai quadranti sud-occidentali.

Mare. In prevalenza poco mosso.

Previsione Altezza Onde

martedì 15

Cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso, con schiarite più probabili fino al mattino e in pianura.

Precipitazioni. Probabilità in complessivo temporaneo aumento nelle ore diurne, sulle zone montane e pedemontane da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%), altrove da bassa (5-25%) a medio-bassa (25-50%), per fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale; il limite delle nevicate scenderà a circa 1600-1900 m, localmente anche un po’ più in basso.

Temperature. In calo, anche sensibile in montagna.

Venti. In quota nelle prime ore deboli con direzione variabile, poi moderati dai quadranti settentrionali con temporanei rinforzi pomeridiani; altrove generalmente deboli di direzione variabile, salvo temporanei moderati rinforzi dai quadranti sud-occidentali nella prima parte della giornata in pianura.

Mare. In genere poco mosso.

Tendenza

mercoledì 16. Nuvolosità irregolare, con alcune schiarite; sarà probabile qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale, più che altro sulle zone montane dalla tarda mattinata e su quelle pianeggianti verso sera, con limite delle nevicate in moderato rialzo; le temperature minime subiranno in pianura contenute variazioni di carattere locale e sulle zone montane un contenuto calo; le massime aumenteranno.

giovedì 17. Variabilità, con nubi alternate a schiarite anche ampie; sarà probabile qualche fase di precipitazioni al più sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con limite delle nevicate in contenuto rialzo; per le temperature, prevarrà un moderato aumento. Previsore: AB