VICENZA – Premio nazionale delle arti al Pedrollo: ecco la giuria

La XIII edizione del “Premio Nazionale delle Arti”, l’iniziativa del MIUR che promuove l’Alta Formazione Artistica e Musicale e coinvolge tutte le istituzioni del settore, per la sezione “Interpretazione Musicale” ha visto affidare al Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza la sezione “Organo”. Un’assegnazione che fa particolarmente piacere, sia perché si tratta della prima volta nella storia del concorso che questa categoria approda in Veneto, sia perché diventa a sua volta il riconoscimento di una tradizione legata allo strumento che l’istituto vicentino porta avanti con estrema serietà e risultati concreti. La prestigiosa commissione di esperti che dal 2 al 5 ottobre sarà presente a Vicenza con l’onere di eleggere il vincitore della gara è formata da: Aude Heurtematte (Presidente della giuria), Joao Vaz e Maurizio Croci. Di seguito le biografie. Con una formazione completa su tutte le scuole organistiche europee, approfondite sui corrispettivi strumenti storici, la Heurtematte vanta un’alta specializzazione nel repertorio barocco francese. È organista titolare dell’organo della chiesa di Saint-Gervais di Parigi, su cui suonavano i Couperin, e di quello dell’eglise des Billettes. Concertista di fama internazionale nonché protagonista di diverse incisioni di rilievo, si dedica assiduamente all’attività didattica. Joao Vaz è un organista e musicologo di Lisbona con grande conoscenza della musica portoghese per tastiera. Molto attivo sia come strumentista che come insegnante, è docente presso la Escola Superior de Musica di Lisbona ed è direttore artistico del “Madeira Organ Festival”. Vaz ha effettuato registrazioni su organi d’epoca ed è inoltre organista stabile della chiesa di Sao Vicente de Fora a Lisbona. Maurizio Croci è organista, clavicembalista e musicologo. Vincitore del premio “Paul Hofhaimer” di Innsbruck, si è esibito in Europa, Russia e Giappone. A Berna nel 2000 ha eseguito l’integrale di Bach per organo. Ha pubblicato numerosi cd ed articoli. È docente di organo alla Haute Ecole de Musique di Friburgo e organista della chiesa del College St-Michel di Friburgo e della Basilica della SS. Trinità di Berna.