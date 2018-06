VICENZA – Premiata la polizia locale

Nel giorno in cui il Comune di Vicenza ha ricordato il 170° anniversario dell’eroica giornata per la quale la bandiera del Comune di Vicenza fu decorata con la prima medaglia d’oro al valor militare – con la deposizione di corone d’alloro alle lapidi nell’atrio di Palazzo Trissino – e il 190° anniversario della fondazione del Corpo di polizia locale di Vicenza, nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino l’amministrazione ha assegnato 9 attestati ad ufficiali e agenti che si sono particolarmente contraddistinti nel 2017 nel servizio alla comunità.

Nel suo intervento, che è stato anche l’ultimo in veste ufficiale, il sindaco ha ricordato come la polizia locale di Vicenza abbia saputo stare al passo con i tempi, sia nell’impiego di nuove tecnologie, come le telecamere di videosorveglianza, sia nell’elaborazione di strumenti normativi più snelli ed efficaci, primo fra tutti il nuovo regolamento di polizia urbana. Con la stretta e proficua collaborazione tenuta in questo decennio dalla polizia locale con le altre forze di polizia – che ha permesso di conseguire notevoli risultati nell’attività di controllo del territorio – sono state addirittura precorse le disposizioni del decreto Minniti. Sottolineando il grande sforzo compiuto sul fronte della sicurezza urbana, il sindaco ha voluto augurare alla prossima amministrazione buon lavoro in questo campo particolarmente complesso. Il sindaco si è soffermato quindi sui risultati raggiunti nella lotta al degrado, perseguita da questa amministrazione con fermezza ma anche con umanità nei confronti degli ultimi della società, sul dato relativo all’incremento dei sequestri di droga, sul problema dell’abbandono dei rifiuti da contrastare senza fare sconti, contrapposto al dato di civiltà rappresentato dal 75% raggiunto nella raccolta differenziata, sulle indiscutibili carenze di organico della polizia locale. Infine ha voluto attribuire alle donne e agli uomini del corpo un doveroso plauso a nome di tutta la città.

Gli ha fatto eco l’assessore alla sicurezza urbana, ricordando in particolare la novità e la notevolissima azione dei servizi antidegrado, svolti senza per questo diminuire l’impegno nell’attività dall’ordinaria.

Il comandante della polizia locale ha quindi presentato una breve relazione sulla più recente attività del corpo.

I 9 ufficiali e agenti premiati

L’assessore alla sicurezza ha consegnato 2 attestati di compiacimento agli assistenti Rubello Thomas e Libratti Roberta con questa motivazione: “Perché, in servizio in pattuglia automontata, allertati da un passante che riferiva di un furto appena perpetrato all’interno di un supermercato cittadino ad opera di una persona della quale veniva fornita una sommaria descrizione, si ponevano immediatamente alla ricerca del soggetto perlustrando con caparbietà molte vie anche non immediatamente limitrofe al luogo in cui il fatto si era verificato. Dopo circa un’ora di attente e scrupolose ricerche, notavano un soggetto con tratti somatici simili a quelli descritti, pur se distante dal luogo del furto. Il successivo, immediato confronto effettuato anche da parte delle persone che avevano subito il furto, rintracciate presso il supermercato, confermava senza ombra di dubbio, che il soggetto fermato ed identificato ne era l’autore e consentiva di restituire il maltolto agli aventi diritto e di segnalare all’autorità giudiziaria e all’autorità di pubblica sicurezza il responsabile dell’accaduto, emerso essere anche irregolarmente soggiornante in Italia. Esempio di determinazione, intuizione e capacità professionale”.

2 attestati di compiacimento sono stati consegnati dal prefetto al vice ispettore Sarro Angelo e all’agente scelto Pranovi Michele “perché, in servizio in pattuglia automontata ed in orario serale, venivano inviati dalla Centrale Operativa presso un’abitazione della città dove vivevano, sole, due persone molto anziane. Il loro tutore aveva comunicato che, nonostante i ripetuti tentativi, non rispondevano al telefono. Pur non disponendo di alcuna chiave di accesso all’edificio, non esitavano ad usare la forza abbattendo la porta d’ingresso, senza attendere l’arrivo dei vigili del fuoco, anch’essi allertati. Il tempestivo accesso ai locali chiusi a chiave dall’interno consentiva di ritrovare e soccorrere le due anziane signore, che si trovavano in stato di completa incoscienza a causa di un ictus, e di trasportarle prontamente all’ospedale dove venivano salvate. Esempio di determinazione, intuizione e capacità professionale”.

Il questore ha consegnato, quindi, un attestato di compiacimento all’assistente scelto Zorzetto Carlo “perché, in servizio presso l’ufficio Infortunistica del Comando, venuto a conoscenza di un incidente stradale con feriti verificatosi in città, a seguito del quale un ciclista aveva riportato lesioni gravi e il conducente dell’auto investitrice si era allontanato senza prestare soccorso alla persona infortunata, pur non disponendo nell’immediatezza di alcun numero di targa utile al rintraccio del responsabile, poneva in essere, nei giorni immediatamente successivi all’evento, una intensa attività di polizia giudiziaria. Dopo una attenta ed intelligente attività d’indagine effettuata anche esaminando e confrontando le registrazioni di alcuni sistemi di videosorveglianza collocati sia in Comuni limitrofi sia all’ingresso del casello autostradale riusciva a rintracciare l’autore del reato al quale veniva pertanto attribuita la completa responsabilità dell’accaduto. Esempio di dedizione, intuizione, abilità investigativa e capacità professionale”.

Il procuratore della Repubblica ha consegnato 3 attestati di compiacimento al vice commissario Piazza Michele, all’ispettore Fabris Moreno e all’assistente scelto Maran Giuseppe con la seguente motivazione “Perché, in servizio presso l’ufficio Infortunistica del Comando, venivano a conoscenza di un gravissimo incidente stradale verificatosi in città riferito ad un duplice investimento di pedoni che stavano regolarmente transitando su un attraversamento stradale. A seguito del sinistro il conducente dell’auto investitrice si era allontanato senza prestare soccorso alle persone infortunate (per una delle due, le ferite furono purtroppo mortali); pur disponendo nell’immediatezza solo di pochi indizi, quali uno specchietto retrovisore ed il parziale numero di targa, ponevano in essere, nei giorni immediatamente successivi all’evento, un’attenta ed intelligente attività d’indagine mediante un meticoloso esame sia delle registrazioni di alcuni sistemi di videosorveglianza privati presenti in zona e attraverso la consultazione capillare ed incrociata delle banche dati ministeriali. Nonostante il tentativo di depistaggio posto in essere da alcune persone che avevano reso false testimonianze, riuscivano a rintracciare, fuori Comune, l’auto, ed identificare l’autore del reato al quale veniva pertanto attribuita la completa responsabilità dell’accaduto. Esempio di dedizione, intuizione, abilità investigativa e capacità professionale”.

Infine, il sindaco ha consegnato un elogio solenne al vicecomandante Guerra Maurizio “Entrato in servizio nel 1981 con la qualifica di vigile urbano evidenziava fin da subito le qualità di impegno, precisione e senso del dovere che gli permettevano di rivestire, via via, i diversi gradi interni, ricoprendo la direzione di più unità operative fino ad assumere l’incarico di vicecomandante. Esemplare per la profonda conoscenza della norma, in particolare delle tematiche legate al codice della strada, e per il generoso impegno profuso in servizio, ha costituito sempre un preciso punto di riferimento sia per gli enti e gli uffici esterni al Comando sia per il personale in servizio, rappresentando compiutamente lo spirito di servizio che contraddistingue il ruolo della polizia locale. Con riconoscenza”.

Alcuni dati sull’attività della polizia locale nel 2017

Il comandante della polizia locale ha, quindi, illustrato alcuni dati sulla presenza e attività della polizia locale nel 2017 il cui focus è stato il contrasto del degrado urbano e delle norme previste dal nuovo regolamento di polizia urbana.

Sono 58 gli ordini di allontanamento di persone che, nel corso del 2017, hanno impedito l’accessibilità o la fruzione dei parchi pubblici o delle aree di parcheggio (mini-daspo).

Delle 90 mila ore svolte dal personale in servizi esterni, 17 mila sono stati gli interventi operativi sul territorio e 9842 quelli svolti dalle pattuglie antidegrado, anche mediante l’impiego di agenti in borghese, principalmente tra Campo Marzo (931), piazzale Bologna (512), viale Rodolfi (457), giardino Salvi (450) ma anche viale Milano, piazza Matteotti, via Zamenhof,…

Grazie ai numeri delle sanzioni elevate per mancato rispetto del regolamento di polizia locale (732 anti-bivacco, 743 per accattonaggio e parcheggiatori abusivi, 565 anti prostituzione su strada,…) è stato possibile creare provvedimenti per arginare determinati fenomeni come l’istituzione della zona rossa dell’ordinanza nomadi, inviolata da oltre un anno.

È rimasta costante, rispetto al 2016, l’azione di contrasto ai comportamenti di abbandono dei rifiuti o uso improprio delle strutture di raccolta, anche grazie all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

Sono aumentate le violazioni accertate in ambito stradale (103.316, contro le 85.212 del 2016), nonostante la riduzione di quelle in ztl (22 mila contro le 36 mila del 2016).

In aumento sono stati i fenomeni di circolazione di veicoli privi di assicurazione (119, contro gli 87 del 2016), i transiti sulle corsie TPL (11.006 contro i 5.086 del 2016).

Sono diminuiti i ricorsi alle violazioni amministrative (prefetto e giudice di pace), passati, in 4 anni, da 700 a 200.

Sono rimasti invariati i numeri nel settore dell’infortunistica stradale: 471 i sinistri (pari all’87 per cento degli eventi accaduti in città), alla cui attività sono state dedicate 6.400 ore di servizio. 5 gli incidenti mortali rilevati (nel 2016 ce n’era stato 1), con un aumento dei velocipendi coinvolti in incidenti stradali (115, contro i 102 del 2016). È in leggera diminuzione la tendenza ad allontanarsi dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso ai feriti.

In conclusione, ha sottolineato il comandante, nonostante l’attività della polizia locale sia in costante evoluzione, le nuove tecnologie e strumentazioni fornite dall’amministrazione comunale – tra cui anche l’utilizzo di mezzi “green” per la mobilità del personale in servizio, come il veicolo elettrico Citroen C-zero, le biciclette a pedalata assistita e la futura sperimentazione con moto elettrichee – contribuiscono alla riduzione dei tempi di gestione dei controlli e procedimenti amministrativi, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili.