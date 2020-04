VICENZA – Ponte viale Margherita, si procede con asfaltatura

Torna sotto i ferri il ponte di viale Margherita. Approfittando della scarsa circolazione e soprattutto della chiusura delle scuole, amministrazione comunale e Viacqua hanno concertato due complessi e molto attesi interventi che richiedono alcune modifiche alla circolazione.

“Con un cantiere doppio che durerà di fatto pochi giorni – dichiarano congiuntamente l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi e l’assessore alla mobilità Matteo Celebron – senza sconvolgere eccessivamente la scarsa circolazione di questo periodo realizziamo un intervento atteso da anni, ovvero l’asfaltatura del ponte di viale Margherita, preceduta da una bonifica profonda del fondo stradale e dalla sostituzione della tubazione dell’acquedotto su un importante tratto del viale. E’ un risultato che l’amministrazione mette a segno per la città che si appresta a ripartire, grazie all’impegno dei tecnici e delle maestranze sempre operativi nel rispetto delle norme anticontagio”.

In questi giorni Viacqua è impegnata lungo viale Margherita, nel tratto a senso unico lungo Campo de Nane dove proseguirà l’intervento di sostituzione della vecchia condotta in ghisa risalente al 1913. La nuova tubatura è già stata posata in occasione dell’installazione della passerella pedonale, mentre ora si procede alla rimozione del vecchio impianto che anche in passato era stato oggetto di numerosi interventi puntuali da parte di Viacqua per le frequenti perdite. Viacqua prosegue così nell’impegno alla costante manutenzione e sostituzione delle condutture, con lo scopo di assicurare sempre acqua potabile di qualità e la progressiva riduzione delle perdite lungo la rete.

I lavori proseguono con un restringimento di carreggiata che non sta comportando limitazioni al traffico.

Da martedì 28 aprile, in stretta sinergia con questo intervento per limitare al massimo i disagi alla seppur ridotta circolazione, scatta a cura del Comune l’asfaltatura del ponte Margherita.

L’intervento sul lato verso il centro città comporta una bonifica profonda della fondazione stradale. Saranno posati asfalti con bitume modificato, per aumentare la durata della pavimentazione. Il lato verso lo stadio, invece, è meno compromesso e non richiede una bonifica profonda, ma solo il rifacimento del manto d’usura.

Contestualmente, Viacqua si occuperà della sostituzione della tubazione in corrispondenza dell’incrocio tra viale Margherita, via Arzignano e contra’ San Pietro.

Per consentire l’esecuzione dei due interventi, da martedì 28 aprile a giovedì 30 aprile, sono necessarie alcune modifiche alla circolazione.

Chi proviene da corso Padova e da via Legione Gallieno dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra su Borgo Casale, e non potrà proseguire dritto verso il ponte, né immettersi in contra’ San Pietro. Chi proviene da contra’ San Pietro dovrà obbligatoriamente svoltare a sinistra. Chi proviene da viale Trissino e via Arzignano potrà svoltare a destra e a sinistra, ma non accedere in contra’ San Pietro.

Su ponte Margherita sarà istituito il senso unico alternato. Chi proviene da viale Trissino non potrà svoltare su viale Giuriolo, ma dovrà proseguire dritto in direzione piazzale Fraccon.

Le linee 9, 10 e 11 del trasporto pubblico locale gestito da SVT saranno deviate in modo che ponte Margherita non sia mai interessato, durante i lavori di asfaltatura, dal passaggio degli autobus urbani.

Le linee 9 e 11 faranno capolinea in via Rodolfi, davanti all’ospedale, anziché in viale Giuriolo, mentre la linea 10 seguirà il percorso attivato in occasione delle partite di calcio. Maggiori dettagli sulle deviazioni degli autobus saranno pubblicati sul sito www.svt.vi.it

Da venerdì 1 maggio, salvo imprevisti o maltempo, sul ponte e all’incrocio con contra’ San Pietro si tornerà a circolare regolarmente.

Il cantiere di Viacqua si sposterà quindi, da lunedì 4 maggio, nel tratto di viale Margherita tra contra’ San Pietro e Borgo Casale, dove sarà necessario istituire ancora per qualche giorno il senso unico alternato.