VICENZA – Polizia locale in borghese al parco: tre sanzionati e un denunciato

Parco di Villa Tacchi, nuovo intervento antidegrado della polizia locale. Sanzionati tre stranieri, uno anche denunciato

Un nuovo intervento effettuato dalla polizia locale al parco di Villa Tacchi ha portato alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale di un cittadino nigeriano di 28 anni. L’uomo è stato inoltre sanzionato per ubriachezza in luogo pubblico, per aver consumato alcolici in area pubblica e per aver detenuto bottiglie di vetro e lordato il suolo pubblico. Con lui sono stati sanzionati altri due stranieri.

“Il controllo puntuale del territorio – è il commento del sindaco Francesco Rucco – sta portando a risultati concreti in termini di contrasto al degrado, come dimostra questa ennesima operazione in un parco cittadino. Ringrazio la polizia locale per l’impegno che sta dimostrando. E’ questa la strada che gli stessi cittadini ci chiedono di percorrere”.

L’intervento risale al pomeriggio di ieri, quando personale in abiti borghesi e le due pattuglie antidegrado della polizia locale sono entrati in azione al parco di Villa Tacchi, avendo notato alcuni soggetti che bevevano alcolici, disturbando i frequentatori dell’area.

Le pattuglie hanno sequestrato bevande alcoliche a tre stranieri, procedendo alla verbalizzazione della relativa sanzione amministrativa di 50 euro. Mentre i primi due uomini non hanno creato alcun problema, il terzo, O.I. , cittadino nigeriano di 28 anni senza fissa dimora con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha dato in escandescenze, opponendo resistenza per impedire ai pubblici ufficiali di compilare i verbali, abbassandosi i pantaloni e alzandosi la maglietta. Considerato che l’uomo non dava segno di calmarsi e che, anzi, il suo stato di agitazione aumentava, e vista la presenza di altre persone al parco, è stato accompagnato al Comando, dove è stato fotosegnalato e denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato inoltre sanzionato per 150 euro per aver consumato alcolici in area pubblica, detenuto una bottiglia di vetro e lordato il suolo pubblico, tentando di disfarsi di un sacchetto con lattine di birra. Inoltre è stato sanzionato per ubriachezza in luogo pubblico per 102,00 euro e segnalato al prefetto per l’applicazione della sanzione prevista per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza. La sanzione va da 5.000 a 10.000 euro.