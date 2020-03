VICENZA – Polizia Locale: ieri tre multe da 400 euro, anche un minorenne

…su 87 persone controllate

Tutto in regola nei 65 esercizi pubblici e attività commerciali verificati

Ancora una giornata di controlli sul rispetto delle disposizioni sul Coronavirus per la polizia locale, ieri lunedì 30 marzo.

Gli agenti hanno controllato 87 persone, 69 veicoli, 65 esercizi pubblici e attività commerciali.

Tre le persone sanzionate con 400 euro di multa, tutte sorprese a piedi fuori casa senza un giustificato motivo.

Nella prima mattinata una persona è stata controllata in zona Ferrovieri: abitando in via Mameli ha dichiarato di essere venuta fino a lì per bere un caffè ai distributori automatici di va Vaccari, motivo chiaramente insufficiente a giustificare l’uscita da casa.

Nel pomeriggio una seconda persona è stata sanzionata perché passeggiava senza motivo in via Legione Gallieno e medesima sorte è toccata a un minorenne che si trovava lontano da casa in centro storico e che ha dichiarato di essere andato a prendere un libro da un amico.

Per tutti la sanzione è stata di 400 euro.

Nessun problema è stato invece riscontrato dagli agenti nei 65 esercizi pubblici e attività commerciali controllati.