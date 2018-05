VICENZA – Polizia Locale a scuola di toponomastica e turismo

Al fine di formare una moderna “polizia turistica” al servizio dei numerosi visitatori della nostra città, in particolare durante lo svolgimento della mostra “van Gogh – tra il grano e il cielo”, a cura del Dottor Diego Sammarco e della Dott.ssa Anna Carta del settore Cultura del Comune di Vicenza, si sono tenuti una serie di incontri a tema, aventi scopo prettamente divulgativo, nei quali sono stati illustrati i particolari dei principali palazzi e monumenti cittadini e gli aspetti più significativi del circuito museale per una comunicazione facile, utile e comprensibile da utilizzare nel contatto con visitatori e turisti della città del Palladio.

Inoltre, il Comando della Polizia Locale ha programmato un incontro divulgativo sulla “toponomastica vicentina” destinato agli appartenenti al Corpo, con lo scopo di favorire la conoscenza dello stradario di Vicenza e di fornire alcune note sulla intitolazione a personaggi benemeriti o a località gloriose per importanza storica delle strade cittadine.

Il compito di illustrare tale argomento è stato affidato al Dottor Luciano Parolin, membro della “Commissione Toponomastica e Storia patria del Comune di Vicenza”, oltre che autore di numerose pubblicazioni in materia e da sempre impegnato nella ricerca analitica di nozioni e curiosità aneddotiche che caratterizzano i nomi delle strade cittadine vicentine, e che si è fatto particolarmente apprezzare dall’uditorio per la sua “verve retorica”.

A seguito di ciò, in segno di riconoscenza, gli è stato donato il Crest della Polizia Locale.