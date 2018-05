VICENZA – Poetry Vicenza 2018, gli eventi di chiusura

Qual è, se ce n’è, il mercato della poesia oggi? Come vengono coinvolti i lettori? C’è spazio nelle normali librerie oppure i libri di poesia non vengono in genere distribuiti perché non fanno mercato? E ancora, qual è la visibilità e secondo quali canali la poesia riesce a raggiungere i suoi lettori?

A queste e altre simili questioni si proverà a dare risposta nel prossimo fine settimana a Vicenza nel corso della Fiera di “libri invisibili”, organizzata nell’ambito della quarta edizione di “Poetry 2018”, il festival della poesia inaugurato il 21 marzo scorso e che chiude i battenti domenica 20 maggio.

Negli spazi prestigiosi della Loggia del Capitaniato, in Piazza dei Signori il 19 maggio e del Giardino del Tempio di Santa Corona il giorno successivo, 20 maggio, dalle 10-00 alle 17.00, si terrà la mostra/fiera dei libri di 14 piccoli e medi editori di poesia tra cui: Amos Edizioni, Book, Pulcinoelefante, O Barra O, Supernova, Ensemble, Valigie Rosse, Campanotto, Edizioni del Bradipo, TheArtsBox, Edizioni L’Obliquo, ecc.

Si tratta spesso di libri eleganti, molti realizzati artigianalmente, magari anche costosi, oggetti che valorizzano in maniera preziosa versi di poeti altrettanto preziosi. Alcuni di loro, 14 per la precisione, tutti italiani, saranno presenti durante la manifestazione. Con loro anche tre direttori di storiche riviste di poesia in Italia: “Anterem”, “Il Segnale”, e “Origini”/”ALI”.

Immediato effetto di questa fiera sarà rendere visibili (e vendibili) alcuni prodotti unici di poesia e sulla poesia, oltre a mostrare i volti di chi lavora su questo genere letterario da anni, editori “di nicchia” e paladini che da decenni hanno saputo coinvolgere studenti delle scuole, universitari, e un pubblico che s’avvicina alla poesia anche attraverso la bellezza di questi prodotti rari, spesso difficili da reperire, o talmente preziosi perché a tiratura limitata o perché di pregio.

Grazie a questa iniziativa e agli eventi in programma da venerdì a domenica, giornata conclusiva di “Poetry 2018”, saranno oltre 20 i poeti, tra italiani e stranieri, di grande levatura, oltre a direttori di riviste e di importanti festival internazionali di poesia, ad essere presenti a Vicenza.

Il festival è promosso dalle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza e dal Comune di Vicenza (Assessorato alla crescita), in collaborazione con l’associazione culturale TheArtsBox (Vicenza), il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati di Ca’ Foscari (Venezia), e Vicenza Jazz.