VICENZA – Più di 400 persone per il primo giorno dello sportello unico

Sono state 409 le persone che si sono recate, mercoledì 2 maggio, giorno di apertura, al nuovo Sportello unico per il cittadino in viale Torino 19 che eroga i servizi Anagrafe, Stato civile, Tributi, Funerario, Permessi Ztl, Consegna atti, Oggetti rinvenuti, Urp.

359 sono stati gli accessi per servizi mentre 50 le persone che hanno chiesto informazioni generiche.

Tra i servizi più richiesti, sono stati 65 i certificati anagrafici prodotti, 32 le carte di identità elettroniche rilasciate, 30 i certificati di stato civile, 17 le pratiche dell’ufficio funerario, 12 i permessi ztl, 10 le pubblicazioni di matrimonio, 8 le dichiarazioni di nascita, 8 le pratiche Imu e Tasi, etc.

In base a un confronto con l’affluenza media di persone che si rivolgevano agli sportelli di palazzo degli Uffici, il dato dei 400 accessi corrisponde al picco più elevato registrato dagli uffici di piazza Biade, anche se occorre considerare la chiusura per due giorni del servizio anagrafe (27 e 30 aprile scorsi, per consentire il trasferimento degli uffici) e l’apertura posticipata del mercoledì (alle 10 anziché alle 8.30).

Sportello unico per il cittadino

Lo sportello Infodesk – un ufficio di prima accoglienza per gli utenti, finalizzato a fornire le informazioni e le pratiche più rapide che richiedono fino a 5 minuti di tempo – sarà aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; mercoledì dalle 10 alle 14; martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18 (saranno invece su prenotazione, da effettuare online, il servizio raccolta domande e rilascio dei permessi e rinnovi Ztl residenti, dimoranti, attività lavorative e il contrassegno persone con disabilità).

Per quanto riguarda gli orari di apertura degli altri servizi:

Uffici anagrafe, stato civile, funerario, leva e pensioni: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, con accesso libero; il mercoledì dalle 10 alle 14, solo su appuntamento da prenotare online (per denunce di morte l’accesso è libero); martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18, solo su appuntamento da prenotare online.

Uffici Imu/Tasi, pubblicità e pubbliche affissioni e sportello catastale decentrato: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30; il mercoledì dalle 10 alle 14, solo su appuntamento.

Ufficio autorizzazioni impianti pubblicitari, solo su appuntamento: martedì, giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 12 e il mercoledì dalle 10 alle 14.

Ufficio imposta di soggiorno, solo su appuntamento telefonico: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle 10 alle 14.

Casa comunale – Consegna atti: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18.

Ufficio oggetti rinvenuti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.

Lo Sportello unico per il cittadino di viale Torino 19 si trova a pochi passi da corso Santi Felice e Fortunato e a 5 minuti a piedi dalla Stazione. Chi arriva in bus può usufruire della linea 1 e 14, mentre chi utilizza l’auto può utilizzare i parcheggi Cattaneo, ex Domenichelli e Verdi.

Maggiori informazioni sui servizi offerti dall’Infodesk nella scheda informativa sul sito del Comune al link https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,195890.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio relazioni con il pubblico: email urp@comune.vicenza.it, telefono 0444221360, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.