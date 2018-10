VICENZA – Piano Verde, Siotto: “Serve con urgenza, per il futuro della città”

Simona Siotto,Capogruppo della Lista Rucco Sindaco, interviene sul Piano del Verde cittadino:

“L’adozione da parte della regione veneto del Piano Casa ha sicuramente tolto ai comuni molto del loro potere di controllo e di verifica a livello urbanistico. A ciò non si e’ sottratta anche Vicenza. E’ ancora più importante, allora, che l’Amministrazione Comunale abbia una visione complessiva della città, della sua crescita, del suo sviluppo armonico anche attraverso il monitoraggio, la tutela e la conservazione adeguata di tutti gli spazi verdi. Bisogna adottare il Piano del Verde, fondamentale strumento urbanistico – paesaggistico, di cui oggi la città è priva, a differenza di altre più virtuose realtà anche venete, come Venezia e Treviso. Tanto più che tale strumento consentirà all’Amministrazione di Vicenza di essere più informata, tempestivo e consapevole nella necessita’ di affrontare a risolvere tematiche di inquinamento, anche dell’aria e dei corsi d’ acqua. E’ certamente rilevante pensare in termini imprenditoriali, tenendo conto di oneri di urbanizzazione e di opere anche viarie, di cui la nostra città, soprattutto in alcune aree, ha necessita’, ma non va dimenticata né la qualità della vita dei cittadini ne’ la prospettiva di crescita equilibrata ed armoniosa di Vicenza, anche in termini di vera e propria programmazione urbana. Il Piano del Verde è lo strumento che ci consentirebbe di definire una nuova cifra di lettura del territorio, una modalità di regolamentazione della crescita, ma soprattutto della fine del degrado in cui, specie alcune aree, si sono trasformate e una città più in salute è sempre anche una città più bella”.

Simona Siotto

Capogruppo Lista Rucco Sindaco