VICENZA – PER I GIOVANI ARRIVA L’APP DELLA POLIZIA PER SEGNALARE BULLISMO E SPACCIO

Si chiama YouPol e si può scaricare sullo smartphone da Apple Store e Play Store. Un’applicazione che permette di segnalare, in maniera anonima, casi di bullismo e spaccio di droga. Anche se può garantire l’anonimato, in caso di false segnalazioni vi è la possibilità di risalire all’utente. E’ già possibile scaricarla e installarla sullo smartphone.

Funziona in maniera molto semplice. E’ possibile inviare una segnalazione testuale diretta alla centrale di polizia, con la possibilità di allegare foto e video. La risposta è immediata anche grazie alla geolocalizzazione del segnalatore. Ha già avuto successo in altre città. E’ stata presentata stamane in questura a Vicenza dal questore Giuseppe Petronzi e dal dirigente delle volanti, Cristiano Fiorin. Le interviste (Paolo Usinabia)