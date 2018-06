VICENZA – Paura in viale Milano per principio d’incendio

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

I vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti poco dopo mezzogiorno nella centralissima viale Milano per un principio d’incendio nella sede del sindacato Snals al civico 37. Gli uffici presenti nell’edificio sono stati invasi dal fumo. La situazione è sotto controllo e non vi sarebbero, per ora, feriti o intossicati