VICENZA – Ancora droga nel parco giochi di Campo Marzo

Ancora droga vicino al parco giochi di Campo Marzo. Intorno alle 16 di ieri le pattuglie antidegrado sono intervenute proprio in quella che ormai è considerata una zona “calda” dello smercio di droga, e cioè vicino al parco giochi, per identificare un gruppo di cittadini extracomunitari che stavano stazionando nei pressi della recinzione. Le videocamere di sorveglianza avevano infatti segnalato la presenza del gruppo sospetto. Alla vista delle auto di servizio, però, le persone si sono allontanate frettolosamente disperdendosi in varie direzioni. In ogni caso il controllo ha consentito il recupero di 100 grammi di stupefacente, più precisamente marijuana.