VICENZA – A Pasqua e Pasquetta musei aperti

A Pasqua e Pasquetta musei aperti

Domenica 1 aprile ingresso gratuito a Palazzo Chiericati e al Museo naturalistico archeologico

Le festività pasquali riservano l’opportunità di potersi di godere delle bellezze di musei cittadini.

La pinacoteca di Palazzo Chiericati, come ogni prima domenica del mese, potrà essere visitata gratuitamente dai residenti in città e provincia. Nell’iniziativa è come sempre coinvolto anche il Museo naturalistico archeologico che sarà anch’esso, quindi, visitabile gratuitamente domenica 1 aprile. Entrambi i musei saranno accessibili dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30).

I visitatori per accedere gratuitamente a Palazzo Chiericati e al Museo Naturalistico Archeologico dovranno ritirare il biglietto “biglietto gratuito residenti prima domenica del mese” nei rispettivi musei.

Come di consueto anche a Pasquetta, lunedì 2 aprile, i musei civici saranno a disposizione dei visitatori (a pagamento): Palazzo Chiericati e Museo naturalistico archeologico saranno aperti dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30).

Inoltre il Teatro Olimpico sarà aperto in via eccezionale con orario prolungato, fino alle 19 (ultimo ingresso 18.30) – anziché alle 17 come di consueto – sabato 31 marzo, domenica 1 aprile e lunedì 2 aprile. L’iniziativa va incontro alle esigenze dei numerosi turisti che potrebbero raggiungere il centro cittadino nei prossimi giorni, in occasione delle festività e per visitare la mostra “Van Gogh tra il cielo e il grano” in Basilica Palladiana, che a sua volta, osserverà orari più estesi (http://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/173764).

Alla temporanea variazione di orari che interessa il Teatro Olimpico si adeguerà anche la biglietteria dell’ufficio Iat di piazza Matteotti nei giorni di Pasqua e Pasquetta, con un’apertura straordinaria fino alle 18.30.

Anche la chiesa di Santa Corona sarà accessibile dalle 9 alle 17 nei giorni di Pasqua e Pasquetta, con ingresso a pagamento. L’entrata sarà gratuita nei giorni di venerdì santo 30 marzo e sabato 31 marzo per le celebrazioni liturgiche legate all’esposizione della reliquia della Santa Spina, motivo di visita dei fedeli per la devozione e la preghiera.

Al Museo del Risorgimento e della Resistenza, nella sede di villa Guiccioli, in viale X Giugno 115, l’ingresso è sempre libero e gratuito e sarà aperto sia domenica 1 aprile che lunedì 2 aprile, dalle 9 alle 13 (ultima entrata alle 12.30) e dalle 14.15 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30).

Il circuito museale cittadino, visitabile con biglietto unico (per altre tipologie di biglietti consultare il sito del Comune al link http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131) sarà a completa disposizione dei visitatori (ad eccezione del Museo diocesano), con le sedi aperte la domenica di Pasqua e Lunedì di Pasquetta.

Per informazioni:

Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, www.gallerieditalia.com

Palladio Museum, www.palladiomuseum.org

Museo diocesano www.museodiocesanovicenza.it

Il Museo del Gioiello sarà aperto sia a Pasqua che a Pasquetta (www.museodelgioiello.it). Vi si può accedere, oltre che acquistando il biglietto dedicato, anche con il biglietto unico speciale mostra al costo di 12 euro (che consente la visita a quattro siti: Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Chiesa di Santa Corona e Museo del Gioiello) che si può acquistare all’infopoint della Basilica Palladiana. Informazioni alla pagina Mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo” http://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/173764

Infine a Pasqua e Pasquetta si potrà visitare anche la mostra multisensoriale “Il silenzio assordante di Chernobyl”, allestita all’ex caserma Borghesi in via Borgo Casale 49 aperta dalle 14 alle 20, con ultimo ingresso alle 18. www.lemostredellabbandono.it

Informazioni: http://www.museicivicivicenza.it/it e nel sito www.comune.vicenza.it alla scheda Musei civici (http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131)