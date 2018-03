VICENZA – Pasqua, ingressi gratuiti ai musei

Le festività pasquali si avvicinano e il Comune di Vicenza offre l’opportunità di visitare gratuitamente uno dei principali musei cittadini, la pinacoteca di Palazzo Chiericati che, come ogni prima domenica del mese, propone l’ingresso gratuito a residenti in città e provincia. Nell’iniziativa è come sempre coinvolto anche il Museo naturalistico archeologico che sarà anch’esso, quindi, visitabile gratuitamente domenica 1 aprile. Entrambi i musei saranno accessibili dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30). Come di consueto anche a Pasquetta, lunedì 2 aprile, i musei civici saranno a disposizione dei visitatori (a pagamento): Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati e Museo naturalistico archeologico saranno aperti dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30). Anche la chiesa di Santa Corona sarà accessibile dalle 9 alle 17. Al Museo del Risorgimento e della Resistenza, nella sede di villa Guiccioli, in viale X Giugno 115, l’ingresso è sempre libero e gratuito e sarà aperto sia domenica 1 aprile che lunedì 2 aprile, dalle 9 alle 13 (ultima entrata alle 12.30) e dalle 14.15 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30).