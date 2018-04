VICENZA – Partiti i lavori per la pista ciclabile del Parco Astichello

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Sono partiti oggi i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile, finanziata dal Bando Periferie, che collegherà la zona della Cittadella degli Studi di via Baden Powell, il parcheggio di interscambio di viale Cricoli e via Fratelli Bandiera, passando attraverso il Parco fluviale dell’Astichello.

I lavori, della durata di circa due mesi, consentiranno di avere una pista ciclabile lunga circa 200 metri, larga tre metri e mezzo e posta su un rilevato di terreno alto un metro e mezzo.

Il progetto complessivo da 18 milioni di euro è finanziato dal Bando Periferie e porterà ad una nuova connessione ciclabile all’interno di un ambito naturalistico non conosciuto dai vicentini, e consentirà di raggiungere la zona dell’ospedale, e da qui – attraverso la nuova ciclabile di viale D’Alviano – sia il centro storico sia il sistema di ciclabili di viale Trento, di viale Mazzini e di via dei Cairoli.

La pista ciclabile, realizzata anche grazie all’Immobiliare Marte, che ha messo a disposizione il sedime in anticipo rispetto ai tempi stabiliti dagli accordi urbanistici sull’area, rappresenta il 3° stralcio dei lavori di progressiva realizzazione del Parco Astichello.