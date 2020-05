VICENZA – Parte l’iniziativa “Adotta una rotatoria”

“Adotta una rotatoria”, nelle prossime settimane allestite dai nuovi sponsor le rotatorie di viale Milano e della stazione

Prorogata per altri 3 anni la sponsorizzazione della rotatoria di viale del Sole

Sono in arrivo i nuovi allestimenti per alcune importanti rotatorie della città. E saranno a costo zero per la cittadinanza.

Nelle prossime settimane, infatti, l’amministrazione comunale valuterà i progetti presentati dai nuovi sponsor per le rotatorie all’incrocio tra viale Milano e corso Santi Felice e Fortunato e della stazione ferroviaria. Seguirà la sottoscrizione dei due accordi di sponsorizzazione che non comprendono solo l’allestimento, ma anche la manutenzione delle rotonde per 5 anni. Inoltre, il Comune rinnoverà il contratto con Latterie Vicentine per altri tre anni, per la sponsorizzazione della rotatoria di viale del Sole.

“L’amministrazione non si ferma e gli uffici comunali continuano a lavorare per raggiungere i migliori risultati possibili e abbellire con il verde le strade cittadine” – precisa l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi -. “Ringrazio gli sponsor che aderendo al nostro bando contribuiranno a rendere la nostra città sempre più bella”.

L’iniziativa, denominata “Adotta una rotatoria”, prevede, infatti l’”adozione”, da parte di enti pubblici e privati, operatori economici, associazioni, fondazioni e società pubbliche di una rotatoria o uno spazio verde lungo le strade cittadine, con l’obiettivo di migliorare la qualità del verde pubblico promuovendo, al contempo, la propria immagine.

A mano a mano che i precedenti accordi andranno in scadenza, saranno accolte nuove proposte di allestimento e manutenzione, completamente a carico degli sponsor.

Entro il 31 dicembre resta possibile presentare la propria candidatura all’adozione di una rotatoria. L’avviso è pubblicato sul sito del Comune, seguendo il percorso “Pubblicazioni online, Altre gare e avvisi” (link: https://bit.ly/AdottaUnaRotatoria_Avviso).