Vicenza- Park Europa apertura in tempi rapidi o sarà caos

Dopo il recente incontro svoltosi in data 19 Ottobre 2018 tra le sigle sindacali di Intesa, Uilca, Fabi, First, Fisac, Unisin, e l’Assessorato alla Mobilità del Comune di Vicenza, cresce la pressione per l’apertura del Park Europa. “Come Sindacato – spiegano in rappresentanti Uilca Luca Lambrocco e Mirko Vigolo- ci siamo attivati per trovare una soluzione utile relativamente ad un problema che coinvolge – e coinvolgerà – sempre di più le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Intesa Sanpaolo e la Cittadinanza, con conseguenze negative anche in termini di impatto ambientale”.

L’Amministrazione Comunale ha dimostrato grande attenzione e sensibilità rispetto al tema, attivandosi prontamente per lavorare di concerto con i Sindacati per individuare le migliori soluzioni possibili.

Si è provveduto a stimare il numero di posti auto coperti dai dipendenti Ex Banche Venete.

Successivamente si è provveduto a formulare una stima dei potenziali costi di gestione della struttura che sarebbero da sostenersi in capo ad AIM MOBILITA’.

“Su queste basi l’amministrazione Comunale è in grado di relazionarsi con Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa (di seguito LCA), attuale proprietario dell’immobile, al fine di trovare un accordo rispetto ad un eventuale contratto di locazione che consentirebbe di affittare gli stalli coperti ad un prezzo equo.

Tutti i passaggi intermedi sono stati espletati in modo costruttivo; l’operazione prospettata produrrebbe vantaggi per tutte le parti in causa” spiega il segretario generale del Veneto della Uilca Luca Faietti:

“Sollecitiamo quindi LCA a prendere in esame la questione con il coinvolgimento anche di tutte le aziende della zona come possibili fruitori di ulteriori posti auto disponibili.

Servono, una volta tanto soluzioni rapide per i Lavoratori, per la Cittadinanza, per l’Ambiente”.