VICENZA – Park Cattaneo usato come toilette

Da anni ormai vengono segnalate situazioni di degrado nei parcheggi cittadini. E’ di ieri una foto scattata da un utente nell’area abbonati del parcheggio Cattaneo di Vicenza. Un uomo sta usando un posto poco riparato per fare i propri bisogni a cielo aperto. Da tempo il parcheggio a ridosso di San Felice e del centro storico è al centro di polemiche, per la presenza di sbandati, spacciatori e per episodi di cronaca nera.

Un episodio analogo a quello ripreso da una cittadina residente in Piazzale Bologna qualche mese fa. Dal balcone di casa ha filmato un individuo mentre defecava nel frequentatissimo parcheggio a ridosso di Campo Marzo (vai al filmato)