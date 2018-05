VICENZA – Parco Retrone, al via i lavori

Sono iniziati i lavori di valorizzazione e riqualificazione di parco Retrone. L’intervento, per una spesa di 100 mila euro – finanziati a mutuo con il bilancio 2017 -, intende migliorare la fruizione del parco, riqualificando i due ingressi principali (via Malvezzi e via Meldolesi) e creando un percorso accessibile anche da persone con disabilità, anziani, famiglie con carrozzine, che potranno transitare, in autonomia, dall’area con servizi igienici in prossimità degli orti urbani al punto acqua e relax di via Meldolesi. Inoltre, sono previste la realizzazione di una zona per lo sgambamento dei cani, la messa in sicurezza dell’argine di accesso da strada di Gogna e la collocazione di 5 bacheche informative all’esterno del parco. Il progetto, che ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, è stato condiviso con le associazioni locali, i residenti del quartiere e la commissione Peba (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) del Comune di Vicenza, rispondendo alle esigenze emerse in occasione di incontri partecipativi e nel rispetto delle normative vigenti sule politiche di sostenibilità energetico-ambientale e Green Public Procurement GPP. Progettista è l’architetto paesaggista Luisa Dal Brun. La durata dell’intervento è prevista in 60 giorni.