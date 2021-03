VICENZA – Parco Astichello ripulito da una tonnellata di rifiuti da bivacco

Sono servite 18 ore di lavoro di tre operatori di Aim Ambiente per ripulire l’area di parco Astichello dove si erano accumulati rifiuti e resti di bivacchi.

Al termine dell’intervento, realizzato ieri pomeriggio con l’utilizzo di contenitori carrellati e mezzi di appoggio, sono stati raccolti e smaltiti 1.020 chilogrammi di rifiuti.

L’operazione di ripristino ambientale, richiesta dall’assessore all’ambiente Simona Siotto in seguito alle segnalazioni ricevute, ha interessato in particolare l’area nord del parco, verso l’ansa del fiume Astichello, e la zona boschiva a fianco della ciclabile che collega via Pforzheim con via Bedeschi. Un secondo specifico intervento è stato effettuato lungo via Bedeschi.

“Si è trattato di un lavoro importante, e sicuramente doveroso – dichiara l’assessore all’ambiente Simona Siotto – che restituisce il parco Astichello alla città in sicurezza e bellezza, oltre che pulizia integrale. La tonnellata di rifiuti asportata dagli operatori di Aim Ambiente, che ringrazio personalmente per l’egregio lavoro svolto, deriva in gran parte da bivacchi e da abbandoni. Sono e voglio essere sicura del fatto che il parco fluviale, oggi ripulito, rimanga tale grazie alla costante attenzione dei cittadini e degli operatori del Wwf che hanno in gestione l’area”.