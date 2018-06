VICENZA – Parcheggiatori abusivi in fuga al Querini: denuncia e multe

Questa mattina personale del Comando di Polizia Locale, in servizio antidegrado, ha effettuato un controllo nei parcheggi della zona ospedale per contrastare i fenomeni dell’accattonaggio e dei parcheggiatori abusivi. All’arrivo delle pattuglie, tre cittadini extracomunitari di colore sono fuggiti verso Parco Querini attraverso la rete che delimita l’area. In Parco Querini le pattuglie antidegrado hanno bloccato i tre, con l’aiuto di due colleghi in motocicletta. Due dei tre venivano accompagnati all’interno del comando perchè erano senza documenti di identità. O.B. trentaduenne di nazionalità nigeriana, è stato denunciato per resistenza. I tre extracomunitari, sorpresi nell’attività di parcheggiatori abusivi, sono stati anche sanzionati per 50 euro. Sempre nella stessa mattinata e nello stesso parcheggio, sono state multate per mendicità molesta con una sanzione di 50 euro. anche due donne nomadi.