VICENZA – Parcheggiatori abusivi e accattoni: controlli serrati

Stretta sui parcheggiatori abusivi e gli accattoni. L’aveva annunciata il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, su sollecitazione dei cittadini che si lamentano di approcci particolarmente molesti tanto da ingenerare timori. Forte anche del Decreto Sicurezza, che inasprisce le sanzioni amministrative e aggiunge quelle penali in caso di comprovata molestia, la polizia locale nei giorni scorsi ha presidiato il territorio sia con le pattuglie antidegrado sia con personale in abiti civili.

Nella sola giornata di giovedì 6 dicembre, dedicata in particolare a questa attività, il controllo ha portato a sanzionare tre cittadini stranieri per aver esercitato l’attività di parcheggiatori abusivi e due cittadini romeni per accattonaggio.

Nel dettaglio, al mattino il primo ad essere sanzionato è stato un cittadino nigeriano con l’importo di 771 euro, per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo in via Bedeschi, inoltre gli è stato intimato di allontanarsi immediatamente come previsto dal Decreto Sicurezza.

Più tardi un cittadino romeno è stato sanzionato alle 11.36 con 50 euro per accattonaggio al park Canove, con intimazione ad allontanarsi. Poco dopo mezzogiorno, ad un secondo controllo, lo stesso romeno è risultato ancora intento nell’attività illecita, pertanto è stato sanzionato con ulteriori 50 euro per l’accattonaggio a cui si sono aggiunti 100 euro per l’inosservanza dell’ordine di allontanamento. Trovato anche nel pomeriggio mentre era intento nella medesima attività, è stato sanzionato ai sensi del Decreto Sicurezza con 300 euro, inoltre il suo nominativo verrà comunicato al questore per l’emissione del “foglio di via” dal Comune di Vicenza.

Un altro cittadino romeno è stato sanzionato con 50 euro in contrà Vescovado per accattonaggio ed invitato ad allontanarsi. Trovato nuovamente in piazzetta del Duomo, è stato sanzionato con ulteriori 50 euro per accattonaggio, oltre a 100 euro per non essersi allontanato.

Nel pomeriggio altri due cittadini stranieri dell’est Europa sono stati sanzionati con 771 euro ciascuno per essere stati sorpresi ad esercitare l’attività di parcheggiatori abusivi al parcheggio di via Rodolfi. Agli stessi è stato intimato di interrompere immediatamente l’attività e di allontanarsi.

“E’ una questione di decoro urbano – commenta il sindaco Rucco – ma anche di sicurezza, per mettere la parola fine a episodi di insistenza, e talvolta di vera e propria aggressione, in particolare nei confronti degli anziani, che è nostro dovere tutelare con decisione. Siamo ben consapevoli – aggiunge Rucco – che difficilmente queste sanzioni saranno pagate, ma non per questo sono inutili, perché anzi integrano il “curriculum” negativo di persone sbandate, con l’obiettivo di arrivare ad allontanarle definitivamente dalla nostra città”.