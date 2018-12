VICENZA – Parcheggia l’auto e viene derubata del pc

Parcheggia l’auto al Park Fogazzaro e viene derubata del pc: l’episodio, su cui indaga la Polizia Locale, è avvenuto giovedì scorso. La giovane vicentina, dopo aver parcheggiato la propria auto nel parcheggio, l’ha lasciata in sosta dalle 17.30 alle 21.30 circa. “Il computer portatile, all’interno della mia borsa di lavoro – racconta la ragazza, che chiede di rimanere anonima – si trovava nel bagagliaio della mia auto. Quando sono arrivata al Park Fogazzaro non ho fatto altro che uscire dalla macchina: il pc infatti era già dietro prima di sostare, proprio perché non volevo dare modo a nessuno di sapere che l’auto in sosta conteneva in sé un computer”. Solo giunta a casa, in serata, la giovane si accorge di non avere più il pc: la porta del guidatore era stata infatti forzata. “Sono andata a fare denuncia al Comando di Anconetta – racconta – venerdì mattina: era la 35ma denuncia in 2 giorni per furti in auto in città, solo nel comando di via Muggia”. L’ipotesi delle forze dell’ordine son due: o i soliti ignoti aprono molte auto finché trovano qualcosa di valore o, peggio, hanno con loro qualche dispositivo che indica se ci siano o meno dispositivi elettronici da rubare all’interno delle auto delle potenziali vittime. Anche in questo caso valgono le solite raccomandazioni delle forze dell’ordine: non lasciare mai nulla in auto e se si notano movimenti o persone sospette, contattare subito la Polizia Locale o i Carabinieri.