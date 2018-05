VICENZA – Parcheggi per disabili, sul sito del Comune la mappa

Le persone con disabilità dotate di apposito permesso per la circolazione in ztl e la sosta da oggi possono contare su una mappa online per la localizzazione dei parcheggi loro riservati. L’iniziativa è del settore Mobilità e trasporti del Comune che ha realizzato la mappa geolocalizzando i 182 stalli permanenti presenti in centro storico e un centinaio tra quelli presenti nella altre zone della città. Spostando il cursore sulla mappa pubblicata sul sito del Comune è possibile conoscere la via dove si trova il parcheggio riservato. “Mi è sembrato un doveroso atto di attenzione – è il commento dell’assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Dalla Pozza – non solo verso i nostri concittadini dotati di permesso, ma anche verso le persone con disabilità che arrivano da fuori Comune per accedere a servizi anche statali presenti in città, come il tribunale o l’agenzia delle entrate, e per i turisti”. Il contrassegno per persone con disabilità nel territorio del Comune di Vicenza consente la circolazione in zone a traffico limitato (Ztl) e la sosta negli stalli riservati, nelle aree di sosta a tempo determinato (disco orario) senza limiti di tempo e nelle zone a pagamento (spazi blu) gratuitamente e senza limiti di tempo.